Herbstliche Schale für viele Gelegenheiten

Der Herbst ist da und leuchtet so schön in satten Farben. Floristmeisterin Silke Wilhelm pflanzt zwei Schalen, die jetzt Stimmung auf dem Balkon, am Hauseingang oder sogar auf dem Grab zaubern.

Edle Bepflanzung in weiß-grau Materialliste: Silke Wilhelm 1 Coroccia (Zickzackstrauch)

1 Calocephalus (Stacheldrahtpflanze)

1 weiße Erika

1 weißes Alpenveilchen

1 weißes Stiefmütterchen

1 Pernettia (mit weißen Beeren)

1 kleines Venetio (Silberblatt)

Schale mit 30cm Durchmesser, eine Scherbe, normale Blumenerde Herbstlich bunte Bepflanzung: Materialliste: 1 hohe Erika (pinke Blüten)

1 Pernettia (burgunderfarbene Beeren)

1 Heuchera (rotblättrig)

1 rotes Alpenveilchen

3 Hornveilchen (orange Blüten)

Schale mit 30cm Durchmesser, eine Scherbe, normale Blumenerde Dekomaterial für verschiedene Anlässe: Herbst: kleine Zierkürbisse, Physaliszweige, Laub

kleine Zierkürbisse, Physaliszweige, Laub Allerheiligen: Herzfomen, Windlicht oder Laterne

Herzfomen, Windlicht oder Laterne Advent: Sterne, Windlicht oder Laterne, Zapfen So geht´s: 1. Mit der Scherbe das Loch der Schale abdecken 2. Erde einfüllen 3. Die höchste Pflanze in die Mitte pflanzen (Zickzackstrauch oder hohe Erika) 4. Damit die Schale rundum schön ist, die anderen Pflanzen rundherum pflanzen 5. Darauf achten, dass ein Gießrand von ca 2cm bleibt, die Erde also nicht zu hoch auffüllen. 6. Gut angießen und nach Belieben dekorieren

Sendung am Di. , 18.10.2022 16:05 Uhr, Kaffee oder Tee, SWR Fernsehen