Brautkleid und Anzug für die Hochzeit

Ein sehr verspieltes Brautkleid mit vielen Stufen im Rock und duftigen Federn., das sich verändern lässt. Als One-Shoulder-Look hat es nur auf einer Seite einen Träger, der sich auch abnehmen lässt. Oder als Kleid für den zweiten Look. Es lässt sich mit Hilfe eines eingenähten Reißverschlusses in Sekundenschnelle auf Mini kürzen. So wird das Brautkleid partytauglich.