Eine farbenfrohe Schmuck-Idee für den Sommer, die auf gebräunter Haut groß rauskommt! Kaum zu glauben, aber diese Armbänder bestehen aus Sicherheitsnadeln. Eine glänzende Upcycling-Idee!

Material:

Karolin Happel

Sicherheitsnadeln (ca. 60-120 Stück in einer Größe)

Kleine Perlen (2-4 mm Größe)

Eventuell größere Perlen als Abstandshalter (die Zahl der benötigten Sicherheitsnadeln verringert sich dadurch)

Gummikordel / elastischer Nähfaden

Schere

So geht's:

Achtung: Die erforderliche Menge an Sicherheitsnadeln hängt vom Umfang des Handgelenks ab, wie eng sie nebeneinander anordnen werden oder ob eine größere Perle als Abstandshalter auf das Gummiband gefädelt werden soll.

1. Als erstes das Gummiband um das Handgelenk legen und die benötigte Länge plus einige Zentimeter fürs Verknoten abschneiden Es werden zwei gleich lange Gummibänder benötigt.

2. Perlenauswahl treffen. Es gibt dabei verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung:

Gleiche Perlengröße in unterschiedlichen Farben bunt gemischt auffädeln

Verschieden große und unterschiedliche geformte Perlen einer Farbpalette

Aus unterschiedlichen Perlen ein Muster gestalten (Perlen auf allen Nadeln gleich auffädeln)

Größere Perlen zwischen den Sicherheitsnadeln oder nicht

3. Nach der Auswahl der Perlen eine Sicherheitsnadel öffnen, die ausgewählten Perlen auf die Nadel stecken und wieder schließen. So mit den restlichen Nadeln vorgehen.

4. Ist eine ausreichende Menge an Sicherheitsnadeln bestückt, die beiden Gummikordeln nebeneinander auf dem Tisch auslegen. Nun eine Sicherheitsnadel nach der anderen auffädeln.

Es können alle in der gleichen Ausrichtung aufgefädelt werden (eine Seite erhält so, durch die nebeneinander angeordneten Verschlüsse, eine silberne Kante) oder aber abwechselnd, indem nebeneinander einmal der Verschluss aufgefädelt wird und einmal die Gummikordel durch den Ring am unteren Ende der Sicherheitsnadel gezogen wird. Wenn gewünscht zwischen den Sicherheitsnadeln oben und unten eine größere Perle als Abstandshalter aufgefädelt.

5. Das Gummiband verknoten. Die andere Seite der Sicherheitsnadeln auf das zweite Band auffädeln und auch hier die Enden miteinander verknoten .

6. Zum Schluss die beiden elastischen Bänder mit einem festen Knoten verknoten.

Schritt für Schritt zum Armband

Im Studio: Karolin Happel, Designerin