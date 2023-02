Häkelkörbe selber machen

Tanja Steinbach stellt gehäkelte Körbe in unterschiedlichen Größen vor. Alle werden mit einfachen festen Maschen gehäkelt, sehen jedoch immer wieder anders aus! Die Körbe werden ganz einfach angefertigt und die Farben den eigenen Wünschen angepasst!

Die Größen

Größe 1, Körbchen mit Deckel

Felix Brunnbauer

Durchmesser ca. 14 cm, 8-10 cm hoch

Größe 2 – Flaschen-Körbchen mit Henkel

Felix Brunnbauer

Durchmesser ca. 7-8 cm, 20 cm hoch

Größe 3 – Deko-Korb mit Griffen

Felix Brunnbauer

Durchmesser ca. 40 cm, 35 cm hoch

Material:

Alle Modelle werden mit einem dicken Schlauchgarn (60% Baumwolle, 40% Nylon mit einer Lauflänge von ca. 114 m/200 g) gehäkelt

Die Originalmodelle wurden aus „The Tube“ von Lana Grossa gehäkelt. Alternativ sind beispielsweise auch die Garne „Cotton Jersey“ von Schachenmayr oder „Homemade“ von Katia Yarns verwendbar. Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung eines dünneren Garns das Motiv kleiner ausfällt

Für Größe 1, Körbchen mit Deckel werden je nach Höhe und gewähltem Häkelstich zwischen 90 und 120 g Garn benötigt (Farbe 6, Rost)

Körbchen mit Deckel werden je nach Höhe und gewähltem Häkelstich zwischen 90 und 120 g Garn benötigt (Farbe 6, Rost) Bambusdeckel, 14 cm Durchmesser

Für Größe 2, Flaschen-Körbchen mit Henkel werden je nach gewähltem Häkelstich zwischen 130 und 160 g Garn benötigt (Farbe 11, Oliv oder 10, Hellblau)

Flaschen-Körbchen mit Henkel werden je nach gewähltem Häkelstich zwischen 130 und 160 g Garn benötigt (Farbe 11, Oliv oder 10, Hellblau) Zusätzlich einen etwa 50 cm langen Lederriemen, 2,5 cm breit

4 Buchschrauben, 8 mm lang

4 Unterlegscheiben

Für Größe 3, Deko-Korb mit Griffen-Körbchen werden im Maschen-Häkelstich 1250 g Garn benötigt (Farbe 2, Creme)

Deko-Korb mit Griffen-Körbchen werden im Maschen-Häkelstich 1250 g Garn benötigt (Farbe 2, Creme) Zusätzlich 2 Ledergriffe etwa 14 cm lang und 2,2 cm breit

4 Buchschrauben, 8 mm lang

4 Unterlegscheiben

Für alle Größen

Wollhäkelnadel Nr. 7mm

Schere, Vernähnadel, Maßband

Maschenprobe:

Mit Nadelstärke 6-7 mmm entsprechen 10 feste Maschen und 10-12 Runden etwa 10 x 10 cm. Damit die Körbchen etwas Stand bekommen im Zweifel eher etwas fester häkeln.

Allgemeiner Hinweis Alle Körbchen werden mit festen Maschen gehäkelt, durch die unterschiedlichen Einstichweisen erscheinen die Maschen unterschiedlich. Je nach gewähltem Häkelstich wird unterschiedliche viel Garn verbraucht. Der Maschen-Häkelstich benötigt mehr Garn als die herkömmlichen festen Maschen.

Grundtechniken

Magic-Ring

Den Faden vom Knäuel kommend über die linke Hand führen, um den Zeigefinger für die Fadenspannung wickeln, dann das Ende gegen den Uhrzeigersinn um den Daumen wickeln, das Fadenende zwischen Mittel- und Ringfinger festhalten, Daumen und Zeigefinger etwas spreizen und den Faden spannen. Mit der Häkelnadel am linken Daumen entlang von oben nach unten in die Fadenschlinge am Daumen einstechen und den gespannten Faden vom Zeigefinger mit der Nadelspitze durchholen, es entsteht eine kleine Schlinge. Faden erneut holen und so die Schlinge mit einer Luftmasche sichern. Den Daumen aus der Schlinge ziehen und die Schlinge festhalten, dann weitere Maschen in den Fadenring häkeln, dabei auch das Fadenende mit umhäkeln bis die gewünschte Maschenzahl erreicht ist, dann am Fadenende ziehen und die Fadenringöffnung zusammenziehen. Die Runde mit einer Kettmasche schließen. Alternativ können auch 3-4 Luftmaschen gehäkelt werden, diese Kette mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring zu schließen.

Luftmasche

Faden als Umschlag um die Häkelnadel legen und durch die Masche ziehen.

feste Masche

Mit der Häkelnadel an der entsprechenden Stelle von vorne nach hinten einstechen, Faden holen. Es liegen nun 2 Schlingen auf der Nadel. Nun alle beiden Schlingen zusammen abmaschen, dafür erneut den Faden holen und durch die zwei Schlingen ziehen.

Für die unterschiedlich erscheinenden festen Maschen die Einstichstellen und die Fadenführung wie folgt beachten:

1. Klassische feste Masche

Tanja Steinbach

mit der Häkelnadel von vorne nach hinten einstechen, den Faden von hinten holen (=Faden liegt vor der Nadel), restliche feste Masche wie üblich beenden.

2. Verkreuzte feste Masche

Tanja Steinbach

mit der Häkelnadel von vorne nach hinten einstechen, den Faden von vorne holen (=Faden liegt hinten der Nadel),

Tanja Steinbach

restliche feste Masche wie üblich beenden.

3. Maschen-Häkelstich

Tanja Steinbach

mit der Häkelnadel von vorne nach hinten einstechen, dabei in die Masche der Vorrunde einstechen. Den Faden von vorne holen (=Faden liegt hinten der Nadel), restliche feste Masche wie üblich beenden.

Tanja Steinbach

Häkelkreis

Tanja Steinbach

In der Mitte beginnen und 4 Luftmaschen häkeln und mit einer Kettmasche zum Ring schließen oder alternativ mit einem Magic Ring starten, nun die Zunahmen wie folgt arbeiten:

1. Runde: 1 Luftmasche, 6 feste Maschen in den Ring häkeln, mit 1 Kettmasche zum Ring schließen

2. Runde: 1 Luftmasche, jede Masche verdoppeln= 12 feste Maschen, mit 1 Kettmasche zum Ring schließen

3. Runde: 1 Luftmasche , jede 2. Masche verdoppeln= 18 feste Maschen, mit 1 Kettmasche zum Ring schließen

4. Runde: 1 Luftmasche, jede 3. Masche verdoppeln= 24 feste Maschen, mit 1 Kettmasche zum Ring schließen)

5. Runde: 1 Luftmasche, jede 4.Masche verdoppeln= 30 feste Maschen, mit 1 Kettmasche zum Ring schließen

und alle weiteren Runden: Im gleichen Prinzip fortfahren und dabei in jeder Runde 6 Maschen zunehmen, dabei den Abstand zwischen den zu verdoppelnden Masche jeweils um eine Masche in jeder Runde erhöhen.

Profi-Tipp Eine besonders gleichmäßige Kreisform erhalten Sie, wenn Sie die Zunahmen in jeder Runde versetzt arbeiten!

Anleitungen

Allgemein: Jede Runde mit 1 Luftmasche beginnen und mit 1 Kettmasche schließen

Tipp für einen geraden, fast unsichtbaren Rundenübergang

Größe 1

Mit einem Häkelkreis beginnen, für den Boden 7 Runden wie beschrieben arbeiten, = 42 Maschen. Zur Kontrolle: der Kreis hat etwa einen Durchmesser von ca, 13-14 cm.

Nun für die Bodenkante nach der Anfangs-Luftmasche in jede feste Masche der Vorrunde 1 feste Masche ins hintere, = halbe Abmasch-Glied der Vorrunde häkeln.

Anschließend weiter in festen Maschen in Runden weiterarbeiten, dabei die gewünschte Häkelstich-Variante wählen.

Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist, nach 7 – 10 Runden am Runden-Ende Faden abschneiden und durch die letzte Masche ziehen. Alle Fäden vernähen.

Größe 2

Wie Größe 1 arbeiten, dabei für den Boden nur 5 Runden häkeln, = 30 Maschen und etwa 20cm im gewünschten Häkelstich arbeiten. Den Lederriemen mit Buchschrauben befestigen, dabei mit Unterlegscheiben innen sichern.

Größe 3

Wie Größe 1 arbeiten, dabei für den Boden 21 Runden häkeln, = 126 Maschen und 42 Runden im Maschen-Häkelstich arbeiten. Die beiden Ledergriffe mit Buchschrauben befestigen, dabei mit Unterlegscheiben innen sichern.

Im Studio: Tanja Steinbach, Textildesignerin