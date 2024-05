Was war Ihre schönste Radreise?

Eine Reise mit dem Rad - da sieht man das Land, bewegt sich den ganzen Tag und ist viel an der frischen Luft. Wer also vor hat, wie jetzt zum Beispiel in den anstehenden Pfingstferien, eine Radreise zu machen, der sollte am Donnerstag, den 16.5., bei uns einschalten, denn dort werden wir besprechen, was es alles für die perfekte Radreise braucht.

Gerne wollen wir da auch Ihre Fotos zeigen - von den schönsten Momenten ihrer Radreise. Wir freuen uns auf viele schöne Radreise-Fotos und hängen die dann gerne an unserer Fotowand auf.

Ihr Kaffee oder Tee Team