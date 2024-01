Schön früh hat Eisenbahn-Romantik im "World-Wide-Web" die Weichen gestellt und hat seinen Fans zu allen Sendungen viele Zusatzangebote geboten.

Ausführliche Fotostrecken, Links und weiterführende Infos gibt es zu vielen Sendungen, zu den Sonderreisen auch Reise-Berichte als Blog.

Matthias Gerlach hat sich als Online-Redakteur der Abteilung bei Eisenbahn-Romantik die Betreuung von YouTube und Facebook auf die Fahnen geschrieben - die vielen Fotos von historischen Lokomotiven, die Plandampffahrten, die Reisen rund um die Welt, all das spiegelt sich auch in den beiden sozialen Netzwerken wider. Und so laden wir seit 2010 Filme von uns auf Youtube hoch, und posten die großen, und auch kleinen, kuriosen Themen seit 2011 auf Facebook, und freuen uns mit den Fans an der Begeisterung zum Thema Eisenbahn.

Aufgewachsen in einer Märklin-H0-Familie, wo unter dem Weihnachtsbaum mindestens immer eine Lok lag, und den strengen Blicken des Vaters und der großen Brüder, die Finger von der Anlage zu lassen, versucht Matthias Gerlach auch als Onliner, den Modellbau nicht zu kurz kommen zu lassen. Denn auch hier erschließen sich faszinierende Welten, und wir bewundern immer wieder die Kreativität der Anlagenbauer, Epochen oder exotische Welten aus Bahnperspektive lebendig werden zu lassen. Und die abgerufenen Fotos mit vielen positiven, aber auch fachkritischen Kommentaren sprechen für dieses schönste Nebenthema der Welt.