Die Landenbergers unter Dampf – Eine Schweizer Familie

Seit bald 60 Jahren zieht die Dampfbahn Katzensee vor den Toren Zürichs ihre Runden. In vierter Generation baut die Familie Landenberger in ihrer gesamten Freizeit an der Gartenbahn.

Sendung am Fr. , 2.9.2022 13:35 Uhr, Eisenbahn-Romantik, SWR Fernsehen