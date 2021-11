Kyoto - Tempel, Shinkansen und Co

Die alte Kaiserstadt Kyoto ist bekannt für ihre Tempel und Schreine, doch Kyoto steht auch für eine faszinierende Bahnlandschaft - wer würde eine wilde Schlucht im Stadtgebiet vermuten, durch die eine der beliebtesten Ausflugsbahnen Japans fährt?

Eisenbahn-Romantik zeigt aber auch Tempel, die nicht im Fokus der Touristenströme sind. Kyoto in klein ist auch zu sehen, eine Modellstadt, durch die Züge von den Besuchern selbst gesteuert werden können und auf der man die wichtigsten Tempel sehen kann ohne - wie an den Originalen - Schlange stehen zu müssen.

Die Eisenbahn in Japan gilt als die zuverlässigste in der Welt. Sicherheit ist oberstes Gebot, aber auch bei der Pünktlichkeit werden keine Abstriche gemacht. Nur 30 Sekunden darf sich ein Zug verspäten, sollte er doch eine ganze Minute zu spät kommen, entschuldigt sich die Bahn per Lautsprecher. Alle paar Minuten kommt ein Shinkansen Hochgeschwindigkeitszug in den Bahnhof, doch die Abfertigung des Zuges ist nichts Banales, sondern gleicht fast schon einem heiligen Ritual - Eisenbahn-Romantik war dabei.

(ESD: 03.12.2021)