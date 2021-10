An der Felsalgarve in Portugal – Der Zug und der Wind

per Mail teilen

Mit der Regionalbahn erleben wir die Algarve. Auf eingleisiger Strecke geht es von der Provinzhauptstadt Faro durch eine sonnenverwöhnte Landschaft an die Felsküste von Lagos.

Ein abwechslungsreiches Stück Südportugal, bei dem es sich lohnt, auch rechts und links der Strecke zu schauen: Vor der zerklüfteten Sandsteinküste liegt das größte natürliche Riff Portugals. Im Landesinneren werden neben Wein auch traditionell Orangen und in den Bergen Korkeichen angebaut. Bei Alvor lädt eine riesige Lagune zum Kiten und das Meer zum Segeln ein. Und überall spielt Wind eine Rolle, als Freund oder Feind.

Unterwegs sind wir im Juli 2020 mit 60 Jahre alten Dieseltriebwagen der Baureihe 0450 der portugiesischen Staatsbahn Comboios de Portugal CP.

In Lagos stehen Eisenbahnliebhaber aus aller Welt seit vielen Jahren vor dem verschlossenen alten Lokschuppen und können allenfalls Fotoapparat oder Handy unter dem Tor durchschieben, um einen Blick zu erhaschen auf die Dampflokomotiven der CP. Als krönenden Abschluss der Reise an der Felsalgarve in Portugal bekommen wir die Halle aufgeschlossen und dürfen die verborgenen Bahnschätze filmen.

(ESD: 08.10.2021)