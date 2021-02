per Mail teilen

Die Nürnberger Spielwarenmesse ist seit Jahrzehnten ein fester Termin für die Eisenbahn-Romantik - auch im Jahr 2021.

Zwar wurde die Messe in den Hallen wegen Corona abgesagt, doch trotzdem wurden Neuigkeiten präsentiert, diesmal „virtuell“. Eisenbahn-Romantik hat in diesem Jahr einzelne Hersteller besucht und auch an der virtuellen Präsentation teilgenommen.

Unser Film wird diesmal etwas anders aussehen als gewohnt, doch wir haben dem Virus getrotzt und eine etwas andere Neuheitenschau zusammengestellt.

(ESD: 26.02.2021)