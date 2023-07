Steamtown USA

per Mail teilen

Diese "Dampfstadt" gibt es tatsächlich: im Norden von Pennsylvania gibt es den ersten Nationalpark der USA, der sich ausschließlich mit der Geschichte der Dampflok im Industriezeitalter beschäftigt

Diese "Steamtown" gibt es wirklich. Im Norden Pennsylvanias – einst eines der wichtigsten Kohleabbaugebiete der USA – dreht sich heute wieder alles um Dampf und Dampflokomotiven.

Nachdem sich ein Privatmann mit der Errichtung eines Eisenbahnmuseums hoffnungslos übernommen hatte, übernahm der Staat seine Sammlung und begann mit einem ehrgeizigen und einmaligen Projekt.

Auf dem Gelände des ehemaligen Hauptquartiers der Delaware, Lackawanna and Western Railroad in Scranton, entstand der erste Nationalpark der USA, der sich ausschließlich mit der Geschichte der Dampflok im Industriezeitalter beschäftigt.

Der alte Ringlokschuppen und die Drehscheibe wurden in den letzen Jahren liebevoll restauriert. Über zwanzig Lokomotiven – viele davon im täglichen Einsatz – werden vorgestellt und mit einem spannenden Programm aus Fahrten, Führungen und Demonstrationen, sorgen die Parkranger dafür, dass "Steamtown" hält was der Name verspricht.

(ESD: 05.12.2004)