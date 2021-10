Steam in Northern Ireland

Nordirlands Eisenbahn Traditionstour.

Nordiren sind zwar eigentlich Iren, im Bewusstsein aber mindestens so traditionsbewusst wie die Briten auf der englischen Insel.

Und in Sachen Traditionspflege ihrer Eisenbahn lassen sie sich von den Engländern gleich gar nichts vormachen. Dabei ist das 340 km "lange" Nord-Irische Eisenbahnnetz international gesehen nun wirklich kaum der Rede wert.

Die "Railway Preservation Society of Ireland" macht allerdings auf den wenigen Kilometern ein regelmäßiges Programm für Eisenbahnfreunde, das es "in sich" hat – und dafür sorgt, dass Eisenbahn-Tradition in der Republik und in Nordirland auf keinen Fall in Vergessenheit gerät:

Für die regelmäßigen Dampflok-Ausflüge zwischen Belfast und Whitehead muss man die Tickets früh buchen, wenn man mitfahren will.

(ESD: 04.07.2010)