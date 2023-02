Güterzüge, die am mächtigen Columbia River entlang donnern, riesige Hebe- und Drehbrücken und eine reichhaltige Eisenbahngeschichte, das alles bietet der "Bahnknoten Portland". Die Stadt im nordwestlichen US-Bundestaat Oregon liegt an der Mündung des Willamette Rivers in den Columbia River und ist eine quirlige Hafen- und Industriemetropole und nicht zuletzt ein Dorado für Eisenbahnfreunde.

