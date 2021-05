Jeden Abend verlässt ein ganz bestimmter Zug die legendäre Union Station in Chicago und damit die Dreimillionenstadt am Michigansee. Er hört auf den klangvollen Namen "City of New Orleans" und bringt seine Gäste in 18 Stunden in Amerikas Süden. 1.500 Kilometer ist die Reise lang. Insgesamt gibt es 21 Stationen. Die Reise geht durch größere und kleinere Städte in fünf Bundesstaaten. Memphis, Tennessee und Jackson, Mississippi sind die bedeutendsten Städte an der Linie. Endstation ist New Orleans.

