Die Tage werden wieder kürzer, die Abende länger, es ist wieder Zeit für die Modelleisenbahn.

Modellbau- und Eisenbahnclub Werkstatt 87 SWR SWR - Wolfgang Drichelt

Wir zeigen Fans und Modelle, denen wir im Laufe dieses Jahres begegnet sind. Traumhafte Anlagen und faszinierende Menschen, kurz das ganze Kaleidoskop der großen Welt im Kleinen.

Eisenbahnfreunde Mainz-Brühl-Kriftel SWR SWR - Wolfgang Drichelt

Doch der Titel der Sendung verrät es bereits, wir sind auch mit der "richtigen" Eisenbahn unterwegs.

Natürlich mit den fauchenden und dampfenden schwarzen Rössern, die auch heutzutage in einigen Teilen Deutschlands noch täglich im Einsatz sind.

Wenn sich solch eine Maschine in Bewegung setzt, am besten bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt,

Team 750 Dortmund - Spur H0 SWR SWR - Wolfgang Drichelt

dann schlagen die Herzen der Fans höher, wenn die Loks vorbei schnaufen und ihre Dampfwolken weit hinauf in den Dezemberhimmel blasen.

(ESD: 04.12.2011)