Die alljährliche "Convention" des amerikanischen Modellbahnverband war 2011 in Sacramento. Viele sehenswerte Modellbahnanlagen waren dort ausgestellt. Aber auch die Eisenbahnmuseen drum rum haben wir für Sie besucht.

30 Jahre ist es alt, das Eisenbahnmuseum von Kalifornien in Sacramento, das California State Railroad Museum. Eine herausragende Einrichtung, in der die amerikanische und die kalifornische Eisenbahn-Geschichte exakt nachgezeichnet wird. Gezeigt wird, wie hart die Bahnbauer seinerzeit schuften mussten und welchen Unbillen sie ausgesetzt waren.

Glänzend sind auch die Bahnen in Szene gesetzt, Originalfahrzeuge aus den vergangenen beiden Jahrhunderten. Zum Museum gehört eine Bahnstrecke direkt am Sacramento River entlang, auf der die Fahrgäste in den Pullman-Wagen schnell um 100 Jahre zurück versetzt werden.

Ähnliches gilt auch für das Western Railway Museum in Solano County, wo die amerikanische Straßenbahn-Geschichte buchstäblich zu erfahren ist.

2011 hielt der amerikanische Modellbahnverband seine jährliche "Convention" in Sacramento ab. Eine Modellbahnausstellung mit zahllosen sehenswerten Anlagen.

(ESD: 30.10.2013)