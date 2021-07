per Mail teilen

Was am 7. April 1991 als Pausenfüller begann, hat sich zu einer der beliebtesten und langlebigsten Sendereihen des SWR Fernsehens entwickelt.

Eisenbahn-Romantik-Team SWR SWR - Hagen v. Ortloff

In gut zwanzig Jahren sind viele tausende von Filmminuten gesichtet, geschnitten und gesendet, die faszinierende Welt der Eisenbahn in allen nur möglichen Facetten abgebildet worden.

Hagen v. Ortloff SWR SWR - Wolfgang Drichelt

Diese Ausgabe trägt die Nummer 750 und wir zeigen nicht nur die erste Folge von Eisenbahn-Romantik, bei der nicht nur einige unvorhergesehene Ereignisse stattfanden sondern auch die erste Moderation von Hagen v. Ortloff, der damals noch etwas fülliger um den Bauch und um das Haupt.

Wir zeigen auch Einblicke in unser Redaktionsteam und das Redaktionsleben. Bei 750 Folgen stehen wir unter Volldampf und wir gedenken dies auch in den nächsten Jahren nicht zu ändern. Wir danken den Millionen Zuschauern im In- und Ausland für Ihre Treue.

(ESD: 21.08.2011)