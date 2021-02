per Mail teilen

Vor 150 Jahren wurde das Brenztal mit der großen, weiten Welt verbunden – die Ostalb zwischen Aalen, Heidenheim und Ulm bekam Gleisanschluss. "Eisenbahn-Romantik" blickt zurück auf die Geschichte dieser gut 70 Kilometer langen Hauptbahn.

In Württemberg sollte im 19. Jahrhundert der Transport von Waren zwischen Neckar und Bodensee beschleuniget werden. Es geht um die Frage, warum die Strecke von Aalen nach Heidenheim bereits 1864 eröffnet wurde und die Weiterführung nach Ulm erst zwölf Jahre später erfolgte.

Der Film beleuchtet aber auch zukünftige Fragen, etwa inwieweit ein zweigleisiger Ausbau der Strecke wahrscheinlich ist. Wir lernen Menschen kennen, deren Leben eng mit der Geschichte der Brenztalbahn verbunden ist. Außerdem besuchen wir einen Eisenbahnliebhaber, der sich nicht nur einen Bahnhof an der Brenztalbahn gekauft hat, sondern dort auch seine eigene Feldbahn aufbauen möchte. Zudem erfahren wir, was Teddybären mit der Eisenbahn gemein haben. Die Strecke verläuft auf der herrlichen Schwäbischen Alb ganz am südöstlichen Rand Baden-Württembergs.

(ESD: 21.11.2014)