Viele tausend Arbeitsstunden haben die Mitglieder des Vereins "Historische Feldbahn Dresden e.V." investiert, um alte Bahnen in der Spurweite von 600 Millimetern vor dem Schneidbrenner zu bewahren und sie wieder aufzuarbeiten. Zahllose Feld-, Werk-, Industrie- und Grubenbahnen wollen nach und nach wieder im neuem Glanz erstrahlen.

Auf der Herrenleite, einem idyllisch gelegenen ehemaligen Steinbruchgelände in der Sächsischen Schweiz, zwischen Pirna-Copitz und Lohmen, haben die Bahnenthusiasten eine neue Heimat gefunden. Das Gelände wird in mühevoller Kleinarbeit saniert und in ein Museum umgewandelt. Eine ideale Umgebung für alte Feldbahnen, die einer frohen Zukunft entgegen dampfen.

(ESD: 17.04.2005)