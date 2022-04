Wüsten, Züge, Dromedare - Bahnabenteuer in Marokko

Ausstellung von Zierbrunnen in einer Keramik- und Mosaikwerkstatt in Fés. Das älteste Viertel heißt Fés el Bali. Der Altstadtkern aus dem 9. Jahrhundert beherbergt in seinem Gassengewirr das pralle orientalische Leben.

SWR SWR - Andreas Stirl

