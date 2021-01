Mathias Richling ist einer der bekanntesten Kabarettisten Deutschlands. 1953 in Waiblingen geboren, wusste er früh, dass er auf der Bühne stehen wollte. Bereits als 16-Jähriger vermittelte ihn der Künstlerdienst des Arbeitsamtes für Betriebsfeiern und bunte Abende. Später studierte er Literaturwissenschaften, Philosophie, Geschichte, Musikwissenschaft und Schauspiel. 1974 bekam er ein erstes längeres Engagement am Stuttgarter „Theater der Altstadt“. Große Bekanntheit erlangte Richling durch seine vom damaligen SDR produzierte ARD-Sendung „Jetzt schlägt’s Richling“, in der er aktuelle Themen satirisch aufs Korn nahm. Der politische Kabarettist und Buchautor erhielt zahlreiche Auszeichnungen, so zum Beispiel in diesem Jahr den Kleinkunst-Ehrenpreis Baden-Württemberg aus den Händen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Richling präsentiert seit 1996 die SWR-Sendung „Richling – Zwerch trifft Fell“ und seit 2010 „Studio Richling“.