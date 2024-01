Signalstörungen

per Mail teilen

Hermann hat drei Tage sturmfrei und sich deshalb spontan mit seinem Bawettchen verabredet, welches schon kurz darauf mit kleinem Gepäck vor der Tür steht. Ganz wohl ist Irene mit dieser Heimlichtuerei nicht und auf eine erneute Konfrontation mit Bea hat sie überhaupt keine Lust. Diesmal jedoch haben die beiden verliebten Oldies mit ganz anderen Problemen zu kämpfen.

Nach dem letzten Schreck und ihrem Krankenhausaufenthalt sieht Jenny ein, dass sie sich schonen muss. Ein Problem ist allerdings der Schichtplan des Hofladens, der durch ihren Ausfall komplett über den Haufen geworfen ist. Nach einem kurzen Disput mit Leni übergibt Jenny kurzerhand Saskia das Hofladen-Zepter. Und die ist direkt mit zwei widerspenstigen Damen konfrontiert.

Bernd bleibt schier der Mund offenstehen als er sieht, wieviel Krempel Kati als ihren Hausstand bezeichnet! Kati weiß selbst nicht so genau, was in ihren Kartons, die sie ins Auto gestopft hat, eigentlich alles schlummert. Bernd zweifelt stark daran, dass es eine seiner besten Ideen war, mit seinem Kati-Mäusle zusammenzuziehen…