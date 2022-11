per Mail teilen

SWR SWR - SWR/Alexander Kluge

Frische Zutaten, viel Kreativität, jede Menge Freude am Tun und dies alles am besten in geselliger Runde – das ist die Welt von Foodbloggerin und Kochbuchautorin Theresa Baumgärtner.

Kochen ist für sie mehr als nur ein geliebtes Hobby, es ist gelebte Leidenschaft. Kein Wunder, wenn man in einer Großfamilie mit vielen Hobbyköchen und Feinschmeckern aufgewachsen ist.

So gehören traditionelle Familienrezepte als auch Streifzüge über Wochenmärkte und durch Markthallen zu Inspirationsquellen für Theresas feine und unkomplizierte Küche.