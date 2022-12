Fit und gesund mit Natron

Natron ist ein altes Hausmittel, das schon seit Urzeiten in der Küche und zum Backen verwendet wird - seit einigen Jahren hat man nun seine Vielseitigkeit auch für die Gesundheit entdeckt. Probieren Sie die Rezepte von Melanie Wenzel aus und überzeugen Sie sich selbst!

Erkältungskur

Hilft bei allen Erkältungskrankheiten.

Für 6 Gläser:

20–30 g Natron

Außerdem: Glas + Löffel

Geben Sie ½ TL Natron in ein Glas Wasser und rühren Sie kräftig um, bis das Natron sich vollständig aufgelöst hat.

Anwendung:

Trinken Sie das Glas in kleinen Schlucken aus. Wiederholen Sie dies alle 2 Stunden, bis Sie insgesamt sechs Gläser getrunken haben.

Setzen Sie die Kur fort, bis die Beschwerden komplett abgeklungen sind: Am zweiten Tag trinken Sie abermals sechs Gläser Natronwasser am Tag. An Tag 3 reichen dann zwei Gläser davon – eins am Morgen, das andere am Abend. Ab dem vierten trinken Sie nur noch morgens ein Glas – bis die Beschwerden komplett abgeklungen sind.

Haltbarkeit:

Bereiten Sie jedes Glas frisch zu.

Colourbox.de -

Entsäuerungskur

Zur Regulation des Säure-Basen-Haushalts, bei Infekten, Gelenkserkrankungen, Allergien oder zur Gewichtsreduktion.

1 TL Heilerde

1 TL Apfelessig

1 Prise Kristallsalz

1/2 TL Natron

Außerdem: Glas + Löffel

Geben Sie alle Zutaten in ein Glas warmes Wasser und rühren Sie gründlich um, damit sich das Salz löst.

Anwendung:

Trinken Sie die Lösung morgens auf nüchternen Magen.

Haltbarkeit:

Wird immer frisch zubereitet.

Empfehlung:

Eine kurmäßige Anwendung über 4–5 Wochen.

Colourbox Model Foto: Colourbox.de -

Peeling

Für eine Behandlung:

2 Esslöffel Natron

Außerdem: Kleine Schüssel + Löffel

Vermischen Sie das Natron in eine kleine Schüssel mit 2 EL warmem Wasser. Der Brei sollte nicht zu flüssig sein, sondern eher dickflüssig. Geben Sie notfalls noch etwas Natron (oder auch etwas Wasser) hinzu bis die Konsistenz stimmt.

Anwendung:

Tragen Sie das Peeling auf die gereinigte Haut auf und massieren Sie es sanft ein. Sparen Sie dabei die empfindliche Augenpartie aus. Kurz einwirken lassen, abspülen, mit Gesichtswasser klären und die gewohnte Feuchtigkeitspflege auftragen. Das Peeling darf 1- bis 2-mal pro Woche angewendet werden.