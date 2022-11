Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht

per Mail teilen

Starten Sie strahlend schön in den Frühling - mit einer selbst gemachten Creme nach diesem Rezept von Melanie Wenzel.

Sie brauchen:

30g Kokoscreme (eine etwas dickere Form der Kokosmilch)

30g Kokosöl

20g Jojobaöl

Eine Cremedose

So geht's:

Geben Sie alle Zutaten in eine kleine Schüssel und erwärmen Sie sie im Wasserbad, bis das Kokosöl sich aufgelöst hat. Geben Sie nun alles in einen Mixer und mixen Sie alles durch, bis eine cremige Konsistenz entstanden ist. Füllen Sie die Creme in eine Cremedose.

Anwendung: Entnehmen Sie die Creme mit einem Spatel und verteilen Sie sie im Gesicht, auf Hals und Dekolleté.

Die Creme hält sich im Kühlschrank ca. 2 Wochen.