per Mail teilen

Weltweit auf der Spur des guten Geschmacks

SWR SWR - Peter A. Schmidt

Otto Koch, geboren 1949 in München, eröffnete nach verschiedenen Anstellungen im In- und Ausland 1974 das Restaurant "Le Gourmet" in München.

1976 bekam er dann seinen ersten Stern, auf den zahlreiche weitere Auszeichnungen folgten (18/20 Punkte bei Gault Millau; 19/20 Vif und 4/5 Punkte bei Feinschmecker).

1995 wurde sein Restaurant von der New York Times und der International Herald Tribune wegen seiner kreativen, modernen, regionalen Küche gelobt.

Seit 1996 ist Otto Koch Gourmet-Chef und kulinarischer Berater beim Reiseveranstalter Robinson, dabei jettet er viel um die Welt, immer auf der Suche nach Verbesserungen in Sachen Genuss und Qualität.

2001 eröffnete er das Gourmet-Restaurants KochArt im Robinson Club Alpenrose Select Zürs am Arlberg/Österreich, bereits 2004 wurden er und sein Team mit einem Michelin Stern für das Erlebnisrestaurant ausgezeichnet, den er bis zur Beendigung seines Engagements in Zürs im Jahr 2009 gehalten hat.

Von Oktober 2009 bis Dezember 2014 war Otto Koch Patron des Restaurant 181 im Olympiaturm München. Auch hier griff er wieder nach den Sternen, bereits im Herbst 2010 wurde er mit einem Michelin Stern ausgezeichnet, den er bis zuletzt gehalten hat.