Zitronen, Orangen, Äpfel, Kartoffeln, Zwiebeln... vieles aus der Küche eignet sich hervorragend, um Beutel, Servietten oder Tischtücher zu bedrucken. Kreativ-Bloggerin Sarah-Nadine Botosch zeigt wie es geht, und hat auch eine Idee für ein zweites Leben für die "Stempel".

Material:

Textilfarbe

Pinsel oder Tupfer

Jutebeutel, Stoffservietten oder ähnliches

Backpapier

Küchenpapier

Messer und Schneidebrett

Kleiner Löffel

Tiefer Teller

Eventuell Bügeleisen und Bügelbrett (je nach Farbhersteller)

So geht's:

1. Zitrone halbieren. Alternativ könnten auch Orangen oder Limetten genommen werden. Mit den Zitronen klappt es jedoch auf jeden Fall.

2. Mit dem Ende eines kleinen Löffels die Zitrone aushöhlen. Hierbei ist etwas Vorsicht geboten, denn um den Abdruck des Innenlebens zu erhalten, dürfen die Innenwände des Fruchtfleisches nicht entfernt werden und müssen stehen bleiben. Den Saft der Zitrone kann man in einem tiefen Teller oder einer Schüssel auffangen und zum Kochen oder Putzen weiter verwenden.

3. Die Zitrone sollte etwas austrocknen, damit die Farbe später besser hält und keine Wasserflecken entstehen. Hierzu die Schnittseite auf ein saugstarkes Küchenpapier legen.

4. Nun wird der zu bedruckende Stoff vorbereitet. Bei einem Stoffbeutel ist es wichtig, einen Streifen Backpapier innen auszulegen. So wird vermieden, dass die Farbe durch drückt. Ein weiteres Küchenpapier ringsherum auslegen, um über den Rand hinaus bedrucken zu können.

5. Als nächster Schritt wird die Farbe aufgetragen. Zum Bedrucken von Textilien eignen sich Textilfarbe. Die meisten Farben müssen für einen optimalen Schutz nach dem Trocknen noch einmal eingebügelt werden. Das Auftragen der Farbe geht sowohl mit einem Pinsel als auch einem Tupfer. Wichtig ist, dass sie nicht zu dick aufgetragen wird.

6. Jetzt kann es auch schon losgehen.

Schritt für Schritt zum Stoffdruck mit Zitronen

HINWEIS: Trocknungszeit mindestens 24 h. Anschließend nach Bedarf einbügeln. Hierfür den Anweisungen der Farbhersteller folgen.

TIPP: Gerade im Sommer lassen sich so auch hervorragend Stoffservietten oder Tischdecken bedrucken. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Es ist auch möglich, in der Größe der Druckmotive zu variieren. Hierfür muss lediglich weiter hinten am schmalen Ende eine Scheibe abgeschnitten werden. Halbiert man die Zitrone erneut, sind auch halbe Zitronen Drucke möglich.