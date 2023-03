Ostereier mit Tattoofolie verschönern

per Mail teilen

Ostern steht vor der Tür und wir wollen unser Zuhause österlich schmücken. Mit Tattoofolie kann man ganz easy Eier verschönern. Ist auch dann geeignet, wenn man nicht gut malen kann.

Material

Eier

Tattoofolie

Schere

Schale mit Wasser

Schmwämmchen

So geht's

1. Motive auswählen und auf die Tattoofolie drucken. Achten sie darauf, dass diese nicht zu groß werden – 3-4 cm Höhe und 2-3 cm Breite sind optimal für den Transfer auf Eier. Die Motive müssen außerdem spiegelverkehrt sein, das ist besonders bei Schriften wichtig.

2. Nun wird die „Klebeschicht aufgetragen. Dafür das gelbe Trägerpapier abziehen (kann je nach Hersteller variieren) und die Folie mit der Klebeseite auf den Ausdruck legen. Mit Hilfe einer Plastikkarte oder eines Lineals alles gut glatt streichen und ggf. Luftblasen entfernen.

3. Die Motive nun ausschneiden. Dabei einen schmalen Rand lassen, das macht es beim Auftragen später leichter und man verhindert so den direkten Kontakt mit dem Motiv.

4. Folie wieder abziehen (die Klebeschicht haftet nun direkt auf dem Transferpapier) und die Tattoofolie mit dem Motiv nach unten auf dem Ei Platzieren.

5. Mit einem Feuchten Schwamm die Folie so lange betupfen, bis das Papier am Ei anliegt und das Motiv durchschimmert (ca. 10 Sekunden). Nun das Papier abziehen und mit den Fingern vorsichtig über das Motiv streichen, damit die Falten am Rand geglättet werden.

