Kleidung aus Wolle reparieren

In die Lieblingsstrickjacke haben sich kleine Löchlein eingeschlichen? Kein Problem sagt Näh-Bloggerin Anna-Lena Staufer. Sie zeigt uns, wie beschädigte Wollteile wieder hübsch und so vor dem Altkleidercontainer gerettet werden kann.

Löcher zuziehen

Dafür kann man die Technik benutzen

für kleine Löcher z.B. in T-Shirts

zum Sichern von Laufmaschen

zum Reparieren von Löchern an unsichtbaren Stellen

Material

Einfache Nähnadel

Nähgarn

So geht’s:

1. Faden vernähen und dann ringsherum um das Loch einmal in jede Masche einstechen (so werden diese gesichert).

2. Danach leicht am Faden ziehen, dann wird das Loch schon kleiner.

3. Dann immer in gegenüberliegende Masche einstechen und das Loch so zunähen. Faden am Ende verwahren.

Swiss Darning

Bei dieser Technik werden die Maschen nachgeahmt. So wird die Reparatur bei Verwendung von farblich passendem Garn nahezu unsichtbar

Material:

Sticknadel mit runder Spitze

Garn in gleicher Stärke wie ursprüngliches Garn

So geht's:

