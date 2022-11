Klassischer Adventskranz in Rot

per Mail teilen

Rot kommt bei die Adventsdeko nie aus der Mode. Holger Schweizer bindet einen klassischen Adventskranz mit roten Kerzen.

Material

Tannenzweige

Strohrömer

Hagebutten (alternativ auch Eukalyptus oder Kieferzapfen)

Wickeldraht

Römerhaften

4 Kerzenhalter

4 Kerzen

Rotes Band

So geht’s

Tannenzweige kleinschneiden.

Lange Tannenzweige außen und kurze Tannenzweige innen an den Strohrömer anlegen.

Draht von außen nach innen um die Tannenzweige wickeln.

Zweiten Kranzrohling mit rotem Band umwickeln.

Kranz mit den Tannenzweigen auf den roten Kranz legen.

Kerzenhalter in Kranz einstecken.

Kerzen in Kerzenhalter stellen.

Hagebuttenranke platzieren und mit Draht feststecken.

Hinweis: Unter die Kerzen immer einen Kerzenhalter oder eine Kerzenplatte stellen!