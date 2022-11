Herzsocken

per Mail teilen

Socken sind schon längst ein Fashion-Statement! Diese Strümpfe von Strickdesignerin Tanja Steinbach müssen nicht in Schuhen versteckt werden! Hier gibts die Anleitung mit Strickschrift.

Bitte beachten es gibt 2 Anleitungsversionen: 1x für die Größen 36/37 und 38/39 und 1x für die Größen 40/41 und 42/43!

Material

4-fädiges Sockengarn in Wunschfarbe, 100g. Die Lauflänge sollte zwischen 400 und 440m je 100g Knäuel liegen. Für das in der Sendung gezeigte Modell wurde Meilenweit 100 Soja (60 % Schurwolle, 20 % Polyamid, 20 % Viskose (Soja); Lauflänge: ca. 400 m / 100 g) von Lana Grossa in Geranienrot (Farbe 11) verwendet.Alternativ sind alle 4-fädigen Sockengarne wie bspw Regia 4-fädig oder Fortissima von Schoeller und Stahl für diese Anleitung einsetzbar- achten Sie dabei auf einen Polyamidfaser-Anteil, da dadurch die Socken strapazierfähig sind und formstabil bleiben.

Nadelspiel Nr. 2,5 mm

Schere, Vernähnadel, Maßband

Maschenprobe

Mit Nadelstärke Nr. 2,5 mm bei glatt rechts 30 Maschen und 42 Runden = 10 cm x 10 cm

Hinweis: Die Anleitung setzt die Grundkenntnisse des Sockenstrickens voraus. Ferse und Spitze können nach Wunsch gearbeitet werden. Für das vorgestellte Modell wurde die Jojoferse und die Bandspitze verwendet.

Strickmuster

Glatt rechts

Hinreihen rechts, Rückreihen links stricken bzw. in Runden jede Runden rechts stricken

Bündchenmuster

In Runden, Maschenzahl teilbar durch 4

1. Runde: alle Maschen rechts

2. Runde: 2 Masche rechts, 2 Masche links im Wechsel

Diese beiden Runden stets wiederholen

Grundmuster „Herz“

In Runden nach Strickschrift. Bitte die beiden unterschiedlichen Strickschriften für die Größen 36-39 und 40-43 beachten und die Strickschrift entsprechend der gewünschten Größe / Maschenzahl verwenden. Der Rundenbeginn liegt in der hinteren Mitte, Runde 1-28 fortlaufend wiederholen. Der Rapport über 8 Maschen (Gr. 40-43) bzw 10 Maschen (Gr. 36-38) ist in der Strickschrift rot umrahmt.

Anleitung Gr. 36-39

Privat - Tanja Steinbach

60 Maschen auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilt anschlagen, je Nadel 15 Maschen und zur Runde schließen, Rundenbeginn liegt in der hinteren Mitte. Nun 3 Runden glatt rechts stricken, anschließend 2 cm im Bündchenmuster. Als Übergang zum Grundmuster „Herz“ 1 Runde glatt rechts stricken, anschließend im Grundmuster „Herz“ und der Strickschrift über 60 Maschen für Gr. 36-39 weiterarbeiten.

Für den Schaft 2x Runde 1-28 stricken, anschließend noch 1x Runde 1-14, = 70 Runden im Grundmuster „Herz“.

Da die Jojo-Ferse etwas kürzer ist als die herkömmliche Ferse über die je 15 Maschen der 1. und 4. Nadel nun noch 4 Runden glatt rechts weiterarbeiten. Über die Maschen der 2. und 3. Nadel das Grundmuster wie gewohnt fortsetzen.

Ferse lt. Grundanleitung glatt rechts arbeiten, nach der Ferse das Grundmuster über Oberfuß und Sohle, über alle 4 Nadeln wie gewohnt fortsetzen.

Für Größe 36/37 in 18,5 cm Fußlänge die Bandspitze arbeiten.

Für Größe 38/39 in 20 cm Fußlänge die Bandspitze arbeiten.

Beide Socken gleich stricken.

Anleitung Gr. 40-43

64 Maschen auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilt anschlagen, je Nadel 16 Maschen und zur Runde schließen, Rundenbeginn liegt in der hinteren Mitte. Nun 3 Runden glatt rechts stricken, anschließend 2 cm im Bündchenmuster. Als Übergang zum Grundmuster „Herz“ 1 Runde glatt rechts stricken, anschließend im Grundmuster „Herz“ und der Strickschrift über 64 Maschen für Gr. 40-43 weiterarbeiten

Für den Schaft 2x Runde 1-28 stricken, anschließend noch 1x Runde 1-14, = 70 Runden im Grundmuster „Herz“.

Da die Jojo-Ferse etwas kürzer ist als die herkömmliche Ferse über die je 16 Maschen der

1. und 4. Nadel nun noch 4 Runden glatt rechts weiterarbeiten. Über die Maschen der 2. und 3. Nadel das Grundmuster wie gewohnt fortsetzen.

Ferse lt. Grundanleitung glatt rechts arbeiten, nach der Ferse das Grundmuster über Oberfuß und Sohle, über alle 4 Nadeln wie gewohnt fortsetzen.

Für Größe 40/41 in 21 cm Fußlänge die Bandspitze arbeiten.

Für Größe 42/43 in 22 cm Fußlänge die Bandspitze arbeiten.