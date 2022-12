Die Insel Spitzbergen gehört zu Norwegen, liegt allerdings näher am Nordpol als an Oslo. Den größten Teil des Jahres bleiben die Temperaturen dort unter Null. Im Winter wird es hier nicht hell, im Sommer nicht dunkel. Auch Kochen ist in der Abgeschiedenheit eine Herausforderung. Dennoch gibt es sie: Ambitionierte Küchenchefs, die allen Schwierigkeiten trotzen und arktische Delikatessen zubereiten.