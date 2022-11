Gestricktes Schultertuch

Tipp: Zackenborte und Tuchmaschen mit einen Maschenmarkierer zur besseren Übersicht unterteilen. Dafür einfach an der genannten Stelle einen Maschenmarkierer auf die Stricknadel fädeln, den Markierer in jeder Reihe beibehalten und an der entsprechenden Stelle einfach von der linken Stricknadel zur rechten Stricknadel ungestrickt überheben.