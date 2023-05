Gestrickter Sommer-Pulli

per Mail teilen

Schick und trendy stricken und dabei entspannen - das verspricht Strickdesignerin Tanja Steinbach. Sie zeigt das Must-have des Sommers: ein kurzer Netzpulli, der garantiert gute Laune macht.

Größen

36-42 (Brustumfang 82 – 97 cm) und 44-50 (Brustumfang 98 – 119 cm)

Die abweichenden Angaben für Größe 44-50 befinden sich in Klammern, ist nur eine Angabe vorhanden gilt diese für beide Größen

Material

Der besondere Effekt des kurzen Pullis entsteht durch die Kombination von 2 unterschiedlichen Garnen. Es wird ein flauschiges Effektgarn und ein Baumwoll-Leinengarn mit Streifeneffekt zusammen verstrickt.

Garn 1, flauschiges Effektgarn (74 % Baumwolle, 26 % Recyceltes Polyamid,

flauschiges Effektgarn (74 % Baumwolle, 26 % Recyceltes Polyamid, Lauflänge: ca. 190 m / 50 g), 150-200 (200) g

Garn 2, Baumwoll-Leinengarn mit Streifeneffekt (60 % Baumwolle, 28 % Viskose, 12 % Leinen, Lauflänge: ca. 290 m / 100 g) Farbe 2012, 200 g

Das Originalmodell wurde aus „Per Fortuna“ (für Garn 1, Farbe 27) und „Gomitolo Lino“ (für Garn 2, Farbe 2012) von Lana Grossa gestrickt. Alternativ sind auch andere feine Garne mit einer Lauflänge mit 145 - 190 m je 50g verwendbar wie bspw. die Garne „Spirit“ von Scheepjes, „Concept Ultrasoft“ von Katia oder auch „Cashmere Cotton“ & „Linello“ von Lang Yarns. Diese Garne haben eine ähnliche Lauflänge, jedoch eine andere Garnzusammensetzung. Bitte machen Sie vorab eine Maschenprobe, der Garnverbrauch kann sich bei anderen Materialien verändern.

Je eine 80-100 cm lange Rundstricknadel Nr. 4,5-5 und 5,5-6 mm

Nadelspielnadeln oder 50 cm lange Rundstricknadel Nr. 4,5-5 mm für die Ärmelbündchen

Wollsticknadel ohne Spitze

Maschenprobe

Mit Nadelstärke 5,5- 6 mm locker im Hebemaschenmuster gestrickt entsprechen etwa 25-26 Maschen und 36-40 Reihen = 10 x 10 cm.

Maschenarten

Randmaschen

Die Randmasche als Nahtrandmasche arbeiten, dafür in Hinreihen die erste und letzte Masche rechts stricken, in Rückreihen die 1. und letzte Masche links stricken.

Kraus rechts

In Reihen, in Hin- und Rückreihen alle Maschen rechts stricken. In Runden eine Runde rechte Maschen, eine Runde linke Maschen im Wechsel stricken.

Hebemaschenmuster

In Reihen, Maschenzahl teilbar durch 6 + 2 + Randmaschen.

Hebemaschenmuster

Siehe Strickschrift

Hebemaschenmuster in Worten

1 Masche abheben = in Hinreihen Maschen wie zum links stricken abheben, der Faden liegt dabei hinter der Masche (auf der Rückseite / linken Seite), in Rückreihen Maschen wie zum links stricken abheben, der Faden liegt dabei vor der Masche (auf der Rückseite / linken Seite)

Es wird im Wechsel 2 Reihen mit Garn 2 und 2 Reihen mit Garn 1 gestrickt, das jeweils nicht benötigte Garn locker am Rand mitführen.

Hinreihe, Garn 2: Randmasche (1 Masche rechts), 1 Masche rechts, 1 Masche abheben der Faden liegt dabei hinter der Masche, *4 Maschen rechts, 2 Maschen abheben der Faden liegt dabei hinter der Masche, ab * stets wiederholen, enden mit 4 Maschen rechts, 1 Masche abheben der Faden liegt dabei hinter der Masche, 1 Masche rechts, Randmasche (1 Masche rechts) Rückreihe, Garn 2: Randmasche (1 Masche links), 1 Masche links, 1 Masche abheben der Faden liegt dabei vor der Masche, *4 Maschen links, 2 Maschen abheben der Faden liegt dabei vor der Masche, ab * stets wiederholen, enden mit 4 Maschen links, 1 Masche abheben der Faden liegt dabei vor der Masche, 1 Masche links, Randmasche (1 Masche links) Hinreihe, Garn 1: wie 1. Reihe Rückreihe, Garn 1: Randmasche (1 Masche links), 1 Masche rechts, 1 Masche abheben der Faden liegt dabei vor der Masche, *4 Maschen rechts, 2 Maschen abheben der Faden liegt dabei vor der Masche, ab * stets wiederholen, enden mit 4 Maschen rechts, 1 Masche abheben der Faden liegt dabei vor der Masche, 1 Masche rechts, Randmasche (1 Masche links) Hinreihe, Garn 2: Randmasche (1 Masche rechts), 2 Maschen rechts, * 1 Masche rechts, 2 Maschen abheben der Faden liegt dabei hinter der Masche,3 Maschen rechts, ab * stets wiederholen, enden mit einer Randmasche (1 Masche rechts) Rückreihe, Garn 2: Randmasche (1 Masche links), 2 Maschen links, * 1 Masche links, 2 Maschen abheben der Faden liegt dabei vor der Masche, 3 Maschen links, ab * stets wiederholen, enden mit einer Randmasche (1 Masche links) Hinreihe, Garn 1: wie 5. Reihe Rückreihe, Garn 1: Randmasche (1 Masche links), 2 Maschen rechts, * 1 Masche rechts, 2 Maschen abheben der Faden liegt dabei vor der Masche, 3 Maschen rechts, ab * stets wiederholen, enden mit einer Randmasche (1 Masche links)

1.-8. Reihe stets wiederholen

Anleitung

Garn 1: Flauschiges Effektgarn (Per Fortuna)

Garn 2: Baumwoll-Leinengarn mit Streifeneffekt (Gomitolo Lino)

Für das Vorderteil ein Rechteck ca. 64 cm breit und 45 cm hoch (74 cm breit und 52 cm hoch) stricken. Dafür 160 (184) Maschen in Garn 1 mit der dünneren Nadelstärke anschlagen und ein 2 cm breites Bündchen kraus rechts stricken, die erste Reihe ist eine Rückreihe, = 9 Reihen kraus rechts.

Anschließend mit der dickeren Nadelstärke fortfahren und zwischen den Randmaschen im Hebemaschenmuster wie beschrieben arbeiten, jeweils 2 Reihen mit Garn 2, 2 Reihen mit Garn 1 im Wechsel.

In etwa 44 (51) cm Höhe, nach einer 4. oder 8. R des Hebemaschenmusters abschließend mit Garn 1 noch 1 cm, = 4 Reihen kraus rechts stricken, dann (in einer Hinreihe) alle Maschen gerade abketten.

Das Rückenteil gleich arbeiten.

Ausarbeitung

Vorder- und Rückenteil auf Schnittgröße spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulter- und Seitennähte schließen. Für den Halsausschnitt mittig eine etwa 26 cm breite Öffnung belassen.

Für die kurzen Ärmelbündchen aus den Armausschnitten mit Garn 1 96-100 Maschen auf die dünneren Nadelspielnadeln verteilt oder die kurze Rundstricknadel auffassen und zur Runde schließen, der Rundenbeginn liegt an der Seitennaht. 3 cm bzw 12 Runden kraus rechts als Bündchen anstricken, in der letzten Runde alle Maschen abketten. Alle Fäden vernähen.

Schnittskizze

Alle Angaben in cm. Die abweichenden Angaben für Größe 44-50 befinden sich in Klammern, ist nur eine Angabe vorhanden gilt diese für beide Größen.