Gestrickte Kissenhülle

per Mail teilen

Wohlfühlen und Entspannung sind damit garantiert: aus weicher Baumwolle schmiegt sich das Körnerkissen wunderbar an und kann Wärme an verspannte Körperstellen leiten. Strick-Blogger Lutz Staacke strickt einen Überzug mit Hotelverschluss.

Hinweis: Das in dieser Anleitung verwendete Kissen ist 20x15 cm groß und ca. 1,5 cm dick. Da die Wolle aus 100% Baumwolle besteht, leitet diese die Wärme besonders gut weiter und kann nach mehrmaliger Verwendung gewaschen werden. Auch wenn der Autor dieser Anleitung das Kissen inklusive Strickbezug in der Mikrowelle erwärmt hat (1 Minute 600 Watt), ist es keine Empfehlung der Redaktion oder des Autors. Sie übernehmen keinerlei Haftung bei entstandenen Schäden.

Material

Garn: 100% Bauwolle, 50g entspricht 140 m, Rest in gleicher Stärke und Zusammensetzung

Nadelstärke 3

Vernähnadel

I-Cord

Um einen schönen Abschluss zu erhalten wird mit einem so genannten i-Cord abgekettet. Dazu müssen am Anfang der Reihe vier Maschen aufgenommen werden. Nun werden drei davon rechts gestrickt und die vierte mit der ersten Masche der Hülle rechts verschränkt zusammenstricken. Die vier Maschen, die sich nun auf der rechten Nadel befinden, werden wieder auf die linke Masche geschoben. Dies wird so lange wiederholt bis zu den letzten vier Maschen. Die Nadel wird nun gewendet und diese vier Maschen normal abgekettet.

So geht's

1. Es werden 55 Maschen angeschlagen. Alle Randmaschen (je eine an beiden Rändern) werden immer rechts gestrickt. Nun 2 cm im Rippenmuster (1/1) stricken, danach glatt rechts. Nach 36 cm wird die Farbe gewechselt und zwei Reihen in der Kontrastfarbe gestrickt. Danach wird mit einem i-Cord abgekettet. Sicherheitsnadeln verwenden, um sicher zu gehen, dass alles am Platz bleibt und gut aussieht.

2. Das Kissen wird auf die Innenseite des Bezugs gelegt. Der Rippenrand des Bezugs wird dabei so hingelegt, dass ca. zwei Drittel des Kissens bedeckt sind. Die Seitenteile werden mit einer Seitennaht (Matratzenstich) vernäht. Einen grauen Faden verwenden, damit man auch ja die Mitte des Strickstücks beim Zusammennähen trifft.

3. Am besten von unten bis zur Kante und dann noch einmal vom oberen Rand bis einschließlich I-Cord.