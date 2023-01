Die Reparatur des Sonnenschirms Schritt für Schritt

Die Speichen sind einfach mit Bohrungen in einen Einfassdraht an der Krone eingefädelt. Wenn eine der Speichen an der Bohrung ausbricht, muss sie komplett ausgetauscht werden. Dazu muss nach Vorlage der Originalspeiche ein passgenaues Ersatzteil ausgesägt, zugeschliffen und gebohrt werden.

Privat - Andreas Frisch