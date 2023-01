per Mail teilen

Holger Schweizer trocknet die letzten Blumen aus dem Garten und gestaltet einen echten Hingucker.

Material

Korb

Band

Hortensien

Strohblumen

Schleierkraut

Heißkleber

Steckmasse

Holzstäbe

So geht's

Band durch den Boden des Korbes ziehen.

Blumen in die Steckmasse stecken.

Heißkleber an die Übergänge zwischen Blumenstielen und Steckmasse geben.

Steckmasse in den Korb stellen.

Holzstäbe durch den Korb und die Steckmasse stechen und die Enden abschneiden.

Korb aufhängen.

Hinweis:

Blumen an einem luftigen Ort, der nicht direkt in der Sonne ist, trocknen.