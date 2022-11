Von der Nouvelle Cuisine zum ethischen Genuss

Vincent Klink eröffnete 1974 in seinem Heimatort Schwäbisch Gmünd das Restaurant "Postillion". 1991 zog er in das neugebaute Gourmet-Restaurant "Wielandshöhe" in Stuttgart um. Klink zählte zu den ersten Anhängern der Nouvelle Cuisine, lebt noch in dieser Tradition, hat aber daraus seine regionale und klassische Küche entwickelt. Die Unterstützung von ökologisch arbeitenden regionalen Erzeugern ist eines seiner größten Anliegen.