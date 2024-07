Nützliche Urlaubs-Apps

In den Sommermonaten packt viele das Urlaubsfieber. Multimedia-Redakteur Kai Witvrouwen stellt uns vier praktische Apps vor, die unseren Urlaub noch erholsamer machen.

Koffer packen leicht gemacht

Damit wir alles Wichtige in den Urlaub mitnehmen, gibt es Apps, die uns das Packen erleichtern.

Beispielsweise erstellt die App PackPoint eine Pack-Liste, angepasst an unseren Urlaubsort, an Reisedauer und an unsere Aktivitäten. Diese Informationen geben wir zum Start ein. Dann listet uns die App Socken, Hosen, T-Shirts und andere Kleidung mit der jeweiligen nötigen Anzahl auf, aber auch Handy-Ladegerät oder Bordkarte. Was wir in den Koffer gelegt haben, tippen wir in der Packliste kurz an, die gepackten Sachen verschwinden, und unsere Liste wird kleiner.

Praktische Übersetzungshilfe

Egal, was wir am Urlaubsort machen – wir wollen uns verständigen. Dafür kann uns beispielsweise die App DeepL hilfreiche Dienste leisten: Egal, ob wir in unserer Muttersprache einen Text sprechen oder den Text eintippen, erhalten wir eine schnelle und gute Übersetzung in die Sprache unseres Gastlandes. Selbst das Abfotografieren der Speisekarte ist möglich, so dass wir das auf den Teller bekommen, was wir uns wünschen.

Persönliche Urlaubsgrüße

Nach einigen Tagen am Urlaubsort, wenn wir schon Fotos gemacht haben, wollen wir vielleicht den Daheimgebliebenen mit besonderen Grüßen eine Freude machen: Das lässt sich beispielsweise mit der App MyPostcard einfach lösen.

In der App wähle ich die Zahl der Fotos und das Design aus. Ich kann sie beschriften und die Adresse eingeben. Der Preis liegt bei Postkarten etwas höher, als wenn ich mir die Grußkarte und Briefmarke im Urlaubsland kaufen würde – dafür habe ich keine Lauferei beim Verschicken.

Die Reisekosten im Blick behalten

Für die Frage, wieviel Geld wir noch im Urlaub ausgeben können, ist eine App wie TravelSpend nützlich: Wir legen darin unsere Reise an mit der Angabe, wie hoch unser maximales Budget für den Urlaub ist. Die App berechnet dies dann gegenüber unseren Ausgaben während der Reise.

Dazu gehören Kategorien wie Kaffeetrinken, Restaurantbesuche, Aktivitäten, Eintritt ins Museum, aber auch Ausflüge und Unterkunft. Sind wir mit in einer Gruppe unterwegs, können wir die App auch gemeinsam mit den Mitreisenden nutzen.

Tipp: Alle Apps sind in ihrer Basis-Version kostenlos.

Im Studio: Kai Witrouwen, SWR Multimediaredakteur