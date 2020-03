Neues Leben auf alten Gleisen

Seit der Bahnreform 1994 wurden in Deutschland 500 Bahnstrecken mit einer Länge von mehr als 5.000 Kilometern stillgelegt, davon in Baden-Württemberg 28 Strecken mit einer Länge von 218 Kilometern und in Rheinland-Pfalz 33 Strecken mit einer Länge von 408 Kilometern.

Sendung am Fr , 13.3.2020 15:00 Uhr, Eisenbahn-Romantik, SWR Fernsehen