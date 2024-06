Die Pandemie ist vorbei, aber Corona bleibt. Sei es in Gestalt von Long Covid, durch Impfschäden oder den Verlust eines Familienmitglieds, von dem im Krankenhaus nicht einmal Abschied genommen werden konnte. Es wurden Maßnahmen getroffen, die bis heute nachwirken, im Positiven wie im Negativen. Was ist - sowohl im Miteinander als auch im Gesellschaftlichen - von der Pandemie geblieben?

„Was von Corona bleibt“, das ist das Thema am 21. Juni 2024 bei Michael Steinbecher mit diesen Gästen:

Michaela Fischer, ihr Mann verstarb einsam im Krankenhaus an Corona

Michael Müller, der Politiker trug in der Pandemie hohe Verantwortung

Prof. Hendrik Streeck, der Virologe plädiert für eine Aufarbeitung der Pandemie

Mathias Richling, der Kabarettist kritisiert viele Corona-Restriktionen

Selin Islami und Aylin Dalgül leben mit den Folgen eines Impfschadens

Martin Wiesmann, seine Tochter wurde während der Schulschließung depressiv

Sina Mahlstedt leidet an Long-Covid