Kampf um die Wähler in Social Media | Zur Sache! Baden-Württemberg

Was in Ostdeutschland im Großen passiert, spiegelt sich im Kleinen in Pforzheim wieder: Die AfD ist dort die stärkste Kraft im Gemeinderat. Doch wie konnte es dazu kommen, dass der Rechtspopulismus in dieser Region so erfolgreich ist? Wie ist die Stimmung bei den Menschen in Pforzheim? Und vor allem: Welche Auswirkungen hat eine starke AfD-Fraktion auf die politische Arbeit Ort?

Das ist ein Beitrag aus dem landespolitischen SWR-Magazin „Zur Sache Baden-Württemberg" vom 05.09.2024.