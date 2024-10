Tatorte, Motive, Krimispaß: Haben Sie ein Alibi?

Ein Ausflug in die faszinierende Welt traditioneller Handwerksberufe: Auf dem altertümlichen Bauern- und Handwerkermarkt in Möhringen am Bussen in Oberschwaben bauen erfahrene Zimmerleute einen Dachstuhl nach traditioneller Bauart. Außerdem stellt eine Lehmzieglergruppe in Handarbeit Dachziegel her. In Müllheim zeigt uns ein Flechtwerkgestalter sein Handwerk, das von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt ist, und nimmt uns mit auf das größte Korbfestival Europas. Wir besuchen einen Schreiner, der mit traditionellen Techniken einzigartige Möbelstücke herstellt. Mit Begeisterung gibt eine Schneiderin in Heilbronn in Nähkursen ihre Handwerkskunst weiter und hat darin ihre berufliche Erfüllung gefunden. Außerdem sind wir bei einem jungen Zimmerer und Dachdecker zu Gast. Er hat mit Mitte Zwanzig bereits zwei Meistertitel und einen eigenen Betrieb. Die nächste Handwerksgeneration ist am Start und integriert die alten Traditionen ins moderne Leben.