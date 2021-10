Coronavirus in Baden-Württemberg - Wie reagiert die Landesregierung?

Die baden-württembergische Landesregierung hat am Freitagmittag in einer Sondersitzung des Kabinetts über weitere Maßnahmen gegen die Corona-Krise entschieden. Ab kommenden Dienstag bis Ende der Osterferien bleiben alle Schulen und Kitas in Baden-Württemberg geschlossen.

Sendung am Fr. , 13.3.2020 13:56 Uhr, SWR extra, SWR Fernsehen