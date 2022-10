Wenn das Geld nicht mehr reicht

Ob steigende Lebensmittel-, Strom- oder Gaspreise – das Leben in Deutschland wird zunehmend teurer. Die finanziellen Sorgen sind bei vielen groß. Während einige weich fallen, sind andere Menschen und Unternehmen in ihrer Existenz bedroht.

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Ingeborg Arians-Engl

Die zunehmende Kostensteigerung in Deutschland bereitet der Seniorin Ingeborg Arians-Engl schlaflose Nächte. Damit ihre Rente zum Überleben reicht, verdient sie sich mit einem Minijob etwas dazu und spart, wo es nur geht: „Die Heizung habe ich bis heute noch nicht aufgedreht. Ich ziehe abends meine drei Hosen an, zwei Paar Socken, Pullis, eine Jacke und wickel mich in Decken ein.“ Dementsprechend groß ist ihre Angst vor einem kalten Winter.

Sabine Werth

Wie viele Menschen in Not mittlerweile auf die Tafeln angewiesen sind, weiß Sabine Werth. Sie hat die erste Tafel in Deutschland gegründet und setzt sich ihr Leben lang für bedürftige Menschen ein. „Es kann uns allen passieren, dass wir einmal darauf angewiesen sind, Unterstützung zu bekommen“, so Werth. Besonders wichtig ist ihr, dass die Tafeln nicht als Ersatz für fehlende Sozialleistungen benutzt werden.

Stefanie Sailer-Puritscher

Von der Politik im Stich gelassen, fühlt sich Stefanie Sailer-Puritscher. Sie führt mit ihrer Familie einen Bäckereibetrieb und Konditorei in dritter Generation und ist Inhaberin von insgesamt 13 Filialen. Sie hat große Sorge, dass ihr Unternehmen die kommenden Monate aufgrund der hohen Preise nicht überstehen könnte: „Ich weiß nicht genau, wie lange wir so weitermachen können. Wir werden einfach vergessen, man hat uns nicht auf dem Schirm.“

Danyal Bayaz

Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz steht mit seiner Partei Bündnis90/Die Grünen unter großem Handlungsdruck. Inflation, hohe Energiepreise und der Ukrainekrieg setzen der Wirtschaft und den Menschen stark zu. „Das Geld muss jetzt zügig fließen und bei den Leuten ankommen, sonst gibt es soziale Verwerfungen“, befürchtet der Politiker.

Prof. Dr. Stefan Sell

Dass der Wohlstand in unserer Gesellschaft sinken wird, befürchtet Prof. Dr. Stefan Sell. „Wir haben es in den Zeiten vor Corona als der Arbeitsmarkt super lief und wir Wachstum hatten nicht geschafft, notwendige Reformen anzugehen. Das rächt sich jetzt“. Umso dringlicher ist es laut dem Arbeitsmarktexperten, die Lasten gerecht auf die Bevölkerung zu verteilen.

