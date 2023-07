Diebstahl von Wärmepumpen-Passiert das wirklich?

Wärmepumpen werden derzeit stark nachgefragt, sie sind beliebt und richtig teuer. Immer wieder wird über den Klau von Wärmepumpen berichtet. Doch wie groß ist das Problem wirklich?

Nach SWR-Recherchen gibt es bislang ganz wenige Fälle. Es muss also niemand Angst haben, dass seine Wärmepumpe geklaut wird. Ganz konkret kennen die Landeskriminalämter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nur eine einstellige Zahl von Fällen, in denen Wärmepumpen dieses Jahr gestohlen worden sind. Und wenn, dann vor allem von Baustellen oder in Rohbauten, also dann, wenn die Geräte noch nicht installiert und ungesichert irgendwo herumstanden.

Trotzdem rechnet das LKA damit, dass der Wärmepumpen- und auch der Solarmodule-Klau in Zukunft noch ein größeres Thema werden könnte – einfach, weil die Nachfrage nach nachhaltigen Heizungsarten steigt und damit auch das Geschäft damit auf dem Schwarzmarkt interessanter wird.

"Aufgrund der Entwicklung der Rohstoffpreise für jedwede Heizungsart und für die benötigten Baumaterialien und Rohstoffe, ist davon auszugehen, dass in diesem Deliktsbereich zukünftig ein Anstieg zu verzeichnen sein wird. In welcher Dimension eine Steigerung der Fallzahlen zu erwarten ist, kann derzeit nicht abgeschätzt werden."

So lässt sich die Wärmepumpe sichern

Wer sich eine Wärmepumpe zulegen möchte, zum Beispiel weil er gerade baut, sollte diese auf gar keinen Fall unbeaufsichtigt im Freien lassen. Vor allen Dingen dann, wenn die eigene Baustelle über längere Zeit gut einsehbar ist. In der Regel sind diese Diebstähle bei Wärmepumpen nämlich gut vorbereitet. Die Geräte wiegen mehrere Hundert Kilo und werden laut LKA deshalb mit größeren Transportfahrzeugen gestohlen.

Wer sein Gerät bereits fest installiert hat, hat normalerweise nichts zu befürchten. Der Abbau ist laut Fachleuten nämlich nicht so einfach. Offenbar gab es in Deutschland aber auch da schon Fälle, in denen das Außenmodul der Wärmepumpe entwendet wurde. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sieht da aber keinen großen Trend beim Klau der Außenmodule. Denn die sollten in der Regel als Diebesgut viel zu wertlos sein für den Aufwand.

Wer zahlt, wenn die Wärmepumpe geklaut wird?

Die Frage nach einem Schadenersatz im Falle eines Diebstahls, lässt sich pauschal nicht beantworten. In den allermeisten Fällen deckt eine Wohngebäudeversicherung aber den Verlust einer Wärmepumpe nicht mit ab. Auch eine Rohbau- oder Bauleiterversicherung, abgeschlossen in der Bauphase, muss mir den Schaden nicht ersetzen. Da reicht es schon, wenn die Wärmepumpe noch nicht angeschlossen ist und deshalb gar "nicht zum Haus gehört". Das sind also oft Kleinigkeiten, die da entscheidend sind. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft empfiehlt deshalb auch, zur Sicherheit selbst aktiv zu werden und auf den eigenen Versicherer zuzugehen.