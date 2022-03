Zum Thema Geldanlage gibt es viel Werbung für digitale Helfer und ganz einfache Deals. Was sich lohnen könnte, hängt stark von persönlichen Stärken und dem Budget ab.

Sparen lohnt sich schon lange nicht mehr so richtig. Im Gegenteil: Immer mehr Banken verlangen "Verwahrzinsen" oder "Strafzinsen", wie manche auch sagen. Da taucht die Frage auf, ist es überhaupt noch sinnvoll, Geld auf dem Konto liegen zu lassen? Sollte ich es besser unters Kopfkissen legen oder einen Tresor kaufen?

Bargeld zu Hause verstecken?

SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabine Geipel sagt: "Wenn schon zu Hause – dann bitte im Tresor und nicht unterm Kopfkissen. Denn falls mal eingebrochen wird, schauen Diebe natürlich dort nach. Das Gleiche gilt für den Nachttisch, die Schreibtischschublade oder auch für die Kaffeedose."

Besser nicht zu große Summen Bargeld daheim

Es spricht nichts dagegen, etwas Bargeld im Haus zu haben – dann aber nicht zu große Summen, meint unsere Expertin. Denn die Hausratversicherung entschädigt gestohlenes Bargeld oft nur bis zu einem bestimmten Wert, das sind meist 1.000 bis 2.000 Euro. Also lieber auf die Bank damit. Da ist Geld abgesichert und mit dem Einlagensicherungsfonds per Gesetz geschützt - 100.000 Euro pro Sparer und Bank.

Was kann man gegen "Verwahrzinsen" tun?

Manche Banken kassieren schon ab 25.000 Euro und einige wenige sogar ab dem ersten Euro ein Verwahrentgelt, meistens in Höhe von einem halben Prozent im Jahr. Deshalb sollte man nicht zu viel Geld auf diesem Konto liegen haben. Die Lösung: Umschichten - also das Geld auf ein anderes Girokonto oder ein Tagesgeldkonto mit eventuell höheren Freibeträgen legen.

Lohnt sich ein Gespräch mit dem Kundenberater der Bank?

Wer nicht kurzfristig auf sein Erspartes zugreifen muss, kann es auch auf einem Festgeldkonto parken und bekommt dann wenigstens ein bisschen Rendite. Das wäre sozusagen die einfache Lösung - falls man nicht ohnehin vorhat, sich mit einer Geldanlage etwa in Aktien zu befassen. Man kann auch einfach mal Kontakt mit seiner Bank aufnehmen. Und mit dem Kundenberater das Thema Negativzinsen besprechen - und schauen, ob es bankintern Lösungen gibt.

Können Anleger bald auf höhere Zinsen hoffen?

Anleger müssen Geduld haben. Denn bis die Zinswende kommt, also bis die EZB irgendwann den Leitzins erhöht, kann es noch dauern. EZB-Chefin Lagarde will den Leitzins erst nach dem Ende des Anleihekaufprogramms der EZB im dritten Quartal anheben. Das heißt, wir können erst zum Jahresende damit rechnen, dass der Leitzins angehoben wird - und das dann voraussichtlich nur in ganz kleinen Schritten. So lange bleibt der Leitzins weiter bei null Prozent. Und Banken müssen weiter ein halbes Prozent Zinsen zahlen, wenn sie ihr Geld bei der EZB parken - eine Belastung, die sie an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben.

Soll ich als Geldanlage ETFs kaufen?

"Exchange Traded Funds" (ETFs) sind Aktienfonds - auch Indexfonds genannt - welche die Wertentwicklung eines Aktienindex' nachbilden. Sie gelten als relativ solide Geldanlage und sind derzeit extrem beliebt. Doch auch wenn diese Indexfonds ziemlich transparent sind: Börsenkurse gehen auf und ab. Daher sind ETFs nicht automatisch eine sichere Geldanlage, sondern eher langfristig: In 10 bis 15 Jahren kann sich die Investition in ETFs lohnen. Das hat das Portal Finanztip rückwirkend für die letzten 40 Jahre ausgerechnet. Im Schnitt bekommt man dann sieben Prozent Rendite aus seinen Fonds.

Wie investiere ich an der Börse richtig?

Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg betont, dass es derzeit besonders wichtig ist, Geld nicht in einzelne Unternehmen, bestimmte Branchen oder Nischen oder einzelne Länder zu stecken. Gerade in Krisenzeiten sei es umso wichtiger, global breit gestreut zu investieren. "Man sieht jetzt aktuell, der deutsche Aktienindex DAX hat von seinem Höchststand ungefähr zwanzig Prozent verloren - während weltweite Aktienmärkte nur etwa zehn Prozent verloren haben."

Zu welchem ETF rät der Finanzexperte?

Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen meint, der ETF sei schon die günstigste Form, an der Börse anzulegen. Demgegenüber werden bei einem gemanagten Fond 1,5 bis 2,5 Prozent Verwaltungsgebühren verlangt. Und diese Gebühren muss dieser Fonds erstmal mit seiner Rendite wieder erwirtschaften. Deshalb setzt Tenhagen auf ETFs mit dem MSCI-World - sie sind weltweit gestreut, mit Kosten unterhalb von einem halben Prozent.

Ist Gold in Krisenzeiten eine gute Idee?

SWR-Wirtschaftsredakteur Lutz Heyser, ist sich beim Gold nicht so sicher. Der Goldpreis schwankt teilweise erheblich. Derzeit notiert er um die 1.800 Euro pro Feinunze sehr hoch. Gut möglich, dass Goldkäufer mittel- und langfristig betrachtet eher draufzahlen, weil der Preis, um aktuell einzusteigen, viel zu hoch ist. Grundsätzlich aber kann man sich mit einem Investment in Gold breiter aufstellen und ist so besser gegen Risiken geschützt, sagt die Stiftung Warentest. Mehr als 5 bis maximal 10 Prozent seines Vermögens sollte man aber nicht in das Edelmetall investieren. Da bringen andere Anlagen wie Aktien oder Immobilien mehr.

Sind teure Uhren eine gute Wertanlage?

In Zeiten, in denen vor allem dicke Autos immer mehr als Ressourcenfresser und CO2-Schleudern gelten, passen Uhren für viele perfekt zum Zeitgeist: Sie sind sparsam, weil lange haltbar, dezent und dazu im Idealfall eine stabile Wertanlage. Für heißbegehrte, limitierte Modelle sind die Preise astronomisch hoch geworden, erst recht die Wiederverkaufspreise. Doch das Risiko ist auch bei den edlen Zeitmessern groß: Ihr Wert kann ebenfalls stagnieren oder sogar abstürzen.

Sollte man in Kryptowährungen investieren?

Kryptowährungen sollte man wirklich nur kaufen, wenn man das Konzept dahinter komplett verstanden hat. Denn sie sind hochspekulativ. Die Kursschwankungen sind extrem. Kryptowährungen sind nicht an eine bestehende "echte" Währung gekoppelt, wie etwa an den Euro oder den Dollar. Sie werden deshalb auch nicht von einer Zentralbank verwaltet. Deshalb sind sie auch so riskant, beispielsweise reicht ein Tweet von Tesla-Chef Elon Musk aus und der Kurs explodiert oder rutscht ab. So geschah es bereits mehrfach mit der bekanntesten Kryptowährunge Bitcoin.

Was sind eigentlich NFTs?

Aktuell wird gerade die erste SMS der Welt als NFT versteigert. Meist sind NFTs aber Bilder oder Videos. Die Abkürzung NFT steht für "Non Fungible Token" - frei übersetzt: nicht ersetzbare Wertmarken. NFTs sind digitale Unikate, eine Art digitaler Eigentums- oder Echtheitsnachweis. Sie basieren, ähnlich wie Kryptowährungen, auf der Blockchain-Technologie.

Sind NFTs eher etwas für technik-begeisterte Sparer?

Wer sich für Kryptowährungen interessiert, wird wohl automatisch bei NFTs landen. Doch ähnlich wie bei Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum) sind auch NFTs sehr riskant. Die Preise können stark schwanken. Der "richtige" NFT kann innerhalb kurzer Zeit Millionen Dollar wert sein. Die Zeitschrift Wirtschaftswoche warnt deshalb: "Allein die Tatsache, dass es einen NFT gibt, garantiert im Zweifel weder, dass dahinter wirklich das angebliche Eigentumsrecht steckt, noch dass dieses werthaltig sein muss. Der Boom im NFT-Markt lockt teils auch zwielichtige Geschäftemacher und Betrüger an." Der Kauf von NFTs ist also grundsätzlich eher für risikobereite Anleger interessant, die sich vorab gut informieren sollten.