Schüttet unser Körper das Hormon Serotonin aus, fühlen wir uns glücklich. Das Glückshormon wird deshalb bei Depressionen tatsächlich in Reinform verschrieben. Schokolade enthält zwar nur Tryptophan, aber das baut unser Körper zu Serotonin um. Die Mengen, die wir mit Schokolade essen, reichen allerdings nicht aus, um uns ein hormonelles Gefühlshoch zu bescheren. Selbst dann nicht, wenn wir noch beispielsweise Eier, Joghurt und Käse dazu essen - also eiweißhaltigen Lebensmitteln, die alle Tryptophan enthalten - teilweise sogar deutlich mehr als Schokolade.



Bleibt noch Theobromin, der zweite Stoff in Schokolade, der uns zum Glück verhelfen könnte. Theobromin wirkt ebenfalls stimmungsaufhellend und anregend. In dunkler Schokolade kann das Pflanzenalkaloid bis zu 10 Prozent ausmachen. Das reicht aber nicht, um uns aus Gefühlstiefs zu manövrieren. Wer viel dunkle Schokolade gegessen hat, verspürt schon mal ein schnelleres Herzpochen und Unruhe. Das kann vom Theobromin kommen - oder vom schlechten Gewissen.

Das Glücksgefühl nach dem Essen von Schokolade, das verschiedene Studien tatsächlich schon nachgewiesen haben, hat also nichts mit den Inhaltsstoffen zu tun. Es entsteht nur aus unserer Erwartungshaltung heraus. Psychologen meinen, dass allein das Gefühl der Belohnung dafür sorgt, ebenso unsere Erinnerungen. Denn wir verbinden das Essen von Schokolade meist mit schönen Erinnerungen aus unserer Kindheit. Und die werden jedes Mal beim Genießen von Schokolade wieder aktiviert.