Orangenschalen lassen ohne Gewalt Luftballons platzen. Verantwortlich ist das Orangenöl. Das kann man sich beim Putzen zunutze machen – und einen wunderbaren Haushaltsreiniger daraus herstellen.

Orangenöl - Eine Wunderwaffe

Orangenschalen werden oft einfach in den Müll geworfen. Aber in der Schale stecken noch ungeahnte Kräfte. Das Orangenöl in der Schale enthält ätherische Öle, wie zum Beispiel den Stoff Limonen. Dieser Stoff ist lipophil, löst also Fett und kann daher ideal als Reinigungsmittel eingesetzt werden.

Rezept für DIY-Haushaltsreiniger

Aus dem Orangenöl könnt ihr innerhalb kurzer Zeit einen natürlichen Reiniger selbst herstellen:

Rezept: Orangenreiniger Menge: Zutaten: 6-8 Orangen (davon die Schale) 800ml Wasser 200ml Essigessenz 1 Luftdichtes Einmachglas

Die Orangenschalen, das Wasser und die Essigessenz gebt ihr für zwei Wochen in das Einmachglas. Dabei ist es besonders wichtig, dass die Orangenschalen komplett mit der Flüssigkeit bedeckt sind - sonst droht Schimmel.

Nachdem der Sud durchgezogen ist, siebt ihr die Orangenschalen ab. Die Flüssigkeit könnt ihr in eine Sprühflasche umfüllen. Der natürliche Allzweckreiniger ist günstig und umweltschonend - weil auf zusätzliche Verpackung verzichtet wird.