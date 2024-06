Die Schnäppchen-Fernseher zur Fußball-EM

per Mail teilen

Vor der Fußball-Europameisterschaft mehren sich die Angebote bei den Elektronikmärkten und Fernsehhändlern: TV-Geräte, Soundbars, Beamer. Alles echte Schnäppchen? Soll ich kaufen?

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich einen Flachbildschirm, Beamer oder eine Soundbar zuzulegen. Vor großen Sportereignissen wie der Fußball-EM oder den olympischen Spielen wird gerne gekauft, wenn auch nicht mehr so viel wie früher. Der Handel will das Geschäft ankurbeln und lockt jetzt mit besonders hohen Preisnachlässen.

Gut für die Käufer: Preise bei TV-Geräten fallen

Der Durchschnittspreis bei TV-Geräten ist weiter gefallen, auf jetzt rund 700 Euro. Während die Größe des Bildschirms weiter zunimmt. OLED-Fernseher gelten als teuer und gut, aber auch sie sind im Preis gefallen, je nach Größe auf unter tausend Euro.

Aber bei Schnäppchen in der Werbung sollte ich vorsichtig sein und Versprechen wie 50 Prozent Rabatt genau prüfen. Denn oft beziehen die sich auf den Listenpreis. Der Listenpreis ist meist der Preis, zu dem das Gerät mal auf den Markt gekommen ist. Üblicherweise sinkt der echte Verkaufspreis, je länger das Gerät auf dem Markt ist. Also empfiehlt es sich, den Preis nochmal in Vergleichsportalen gegenzuchecken.

Fernseher werden seltener gekauft

Der Unterhaltungselektronikbranche geht es schlecht. Seit Jahren schrumpft der Markt, mit Ausnahme von der Corona-Zeit. Da hatten sich viele einen neuen Fernseher gekauft, um die Zeit zuhause schöner zu verbringen. Seit über zwei Jahren gehts wieder bergab mit den Zahlen: Der Branchenverband gfu verzeichnet seit neun Quartalen sinkende Umsätze. Im ersten Quartal gab es bei TV-Geräten ein Minus von zehn Prozent, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.

Die Hoffnung der Branche liegt nun bei den Soundbars. Die flachen Fernseher bieten einen mageren Klang, Soundbars lassen sich einfach nachrüsten, hier wird ein leichtes Wachstum erwartet. Und natürlich hoffen alle auf ein erfolgreiches Turnier der deutschen Fußball-Nationalelf, denn das kurbelt dann den Umsatz nochmal an.

Altgeräte bitte ins Recycling geben